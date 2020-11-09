В Тбилиси вводятся транспортные ограничения

Общественный транспорт, в том числе и метро в Тбилиси переходят на укороченный режим в связи с введением ограничений на передвижение в ночное время с 22:00 вечера до 5 утра. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает тбилисская мэрия.

С понедельника, 9 ноября, в крупных городах Грузии вводится ограничение на передвижение как пешеходов, так и транспортных средств в ночное время. Это одна из мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Исключение составят только курьеры служб доставок.

"Просим граждан при планировании своих поездок, учесть данное обстоятельство и соблюдать рекомендации специалистов. Тбилисская мэрия приносит свои извинения за доставленный дискомфорт", - говорится в информации городского правительства.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 60 680 случаев заражения. Скончались 499 человек. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день в Тбилиси, где суточный показатель инфицирования составляет более тысячи человек.