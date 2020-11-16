Объём денежных переводов в Грузию вырос на 18%

Объем денежных переводов в Грузию из-за рубежа в октябре 2020 года составил $181,7 млн, что на 18,6% больше, чем за этот же период в 2019 году. Данные об этом 16 ноября опубликовала Национальная статистическая служба (Грузстат), передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Согласно статистическим данным, больше всего денег в прошлом месяце в Грузию прислали из России — $35,2 млн или 19,4% от общей суммы переводов. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 7%.



На втором месте по объему переводов в Грузию в октябре находятся США. Оттуда прислали $21,3 млн, что на 39,5% больше, чем в прошлом году. На третьем месте — Израиль, оттуда прислали $13,8 млн, что на 1,4% больше, чем годом ранее.



Наибольший прирост объема переводов был зафиксирован со стороны Украины — 151,9%. Всего из этой страны прислали в Грузию $5,3 млн, что составляет 6% от общего объема переводов.