Все заложники из здания филиала "Эм-Би-Си" в Грузии освобождены, нападавший задержан

Все заложники из здания филиала «Эм-Би-Си» на проспекте Церетели освобождены, нападавший задержан.

Об этом в социальной сети пишет представитель МВД Нино Гиоргобиани, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Напомним, около 16:00 вооруженный мужчина ворвался в филиал микрофинансовой организации «Эм-Би-Си», расположенный на проспекте Церетели в Тбилиси, и взял в заложники 11 человек.

МВД начало расследование инцидента по факту незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и разбоя.