ЦИК Грузии: Явка избирателей к 12:00 – 8,29%

Явка избирателей во втором туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составила 8,29%, сообщила и. о. пресс-спикера ЦИК Грузии Натия Иоселиани на брифинге, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В частности, с 08:00 утра свою позицию выразили более 177 462 гражданина Грузии, которые выбирают депутатов от 17 мажоритарных округов.

"Самая высокая активность зафиксирована в регионе Имерети – 11,4%, а самая низкая – в мажоритарном округе Сабуртало – 6,2%", – отметила Иоселиани.

Явка избирателей на первом туре парламентских выборов в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составила 19,41%. Тогда депутатов выбирали более 3,5 миллиона избирателей во всех 30 мажоритарных округах.

В субботу в Грузии проходит второй тур выборов в парламент. На этот раз избиратели выбирают из двух кандидатов, показавших лучшие результаты в первом туре.

Общее число избирателей составляет 2 140 210 человек, которые смогут проголосовать на 1 923 участках. Голосование также проходит в зонах карантина и для тех кто находится на самоизоляции. Для таких избирателей дополнительно создано 80 спецучастков.