Глава администрации правительства Грузии покинула пост

Глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили приняла решение покинуть публичную службу и ушла с занимаемой должности главы правительственной администрации, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Мезвришвили проработала в этой должности чуть больше года. Главой администрации правительства она стала 2 октября 2019 года.

"После 13 лет насыщенной деятельности сегодня я оставила государственную службу. Хочу поблагодарить каждого государственного служащего, с которым я провела много лет. Спасибо всем - в правительстве, парламенте, политике или за ее пределами, международным партнерам, НПО, журналистам и всем, с кем я сотрудничала в этот период", - написала Мезвришвили на своей странице в соцсети Facebook.