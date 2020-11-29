Импорт незарегистрированного топлива в Грузии строго контролируется

Бизнес-ассоциация Грузии отреагировала на недавние меры, принятые Службой доходов по предотвращению ввоза в страну незарегистрированного топлива, передает Trend со ссылкой на "Грузию-онлайн".

По данным Ассоциации, в результате конструктивного сотрудничества государства и бизнеса в ряд законодательных актов были внесены изменения, касающихся импорта и распределения нефти и газа, что положительно повлияло как на отрасль, так и на динамику аккумулированных в госбюджете средств.

Бизнес-ассоциация Грузии приветствует принятые Службой доходов меры по предотвращению ввоза незарегистрированного топлива.

«По нашей информации, за последние пять месяцев Налоговая служба выявила и предотвратила до 300 случаев ввоза незарегистрированного топлива в страну, а сумма штрафов для нарушителей достигает почти 400 000 лари. В сфере импорта и распределения нефти и газа остается много проблем, для устранения которых требуется точное выполнение закона соответствующими государственными структурами и новые законодательные инициативы. В результате мы должны добиться конкурентной и справедливой деловой среды», - говорится в заявлении ассоциации.