Грузинским туристам разрешат въезжать в Египет с 15 декабря

С 15 декабря гражданам Грузии будет разрешен въезд в Египет с целью туризма. Об этом сообщает консульский департамент МИД Грузии, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

«В соответствии с новыми регуляциями, с 15 декабря 2020 года граждане Грузии, которые путешествуют в Египет с целью туризма и имеют действующую или использованную визу США, Объединенного Королевства или стран-членов Шенгенской зоны смогут въехать в страну через все погранично-пропускные пункты», - сказано в сообщении.

В настоящее время абсолютно все граждане, въезжающие в Египет, обязаны предоставить сертификат об отрицательном ПРЦ-тесте на СOVID-19, который был выдан не позднее, чем за 72 часа до вылета.

С сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии неизменно ухудшается. Страна, которая еще весной считалась «зеленой зоной», вышла в лидеры по темпам распространения коронавируса.

В настоящее время для грузинских туристов открыты лишь несколько стран. В подавляющем большинстве случаев иностранные государства готовы впускать на свою территории граждан Грузии только для прохождения лечения, обучения, трудоустройства или посещения родственников. Туризм в качестве основания для въезда не рассматривается.