В Тбилиси на неделю разрешат движение автомобилей по автобусным линиям

С 25 декабря по 31 декабря включительно в Тбилиси будет разрешено передвижение легковых автомобилей по автобусным линиям, так называемым «BUS lane». Об этом сообщил сегодня вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Представитель мэрии отметил, что в условиях прекращения работы муниципального транспорта показатель передвижения частного транспорта в столице вырос на 20%.

«В связи со сложившейся из-за пандемии ситуацией, с 24 декабря, то есть сегодня, не удалось задействовать муниципальный транспорт. В связи с приближением Нового года и необходимостью передвижения населения в различных целях, мэрия Тбилиси решила временно разрешить передвижение частных автомобилей по автобусным линиям. За что не будет выписываться протокол об административном правонарушении и упомянутое решение позволит в какой-то мере свободно передвигаться увеличившимся транспортным потокам», - заявил Хмаладзе.

Правительство Грузии отказалось от намерения возобновить работу муниципального транспорта в период с 24 декабря по 2 января. В силе осталось ограничение на работу муниципального транспорта в больших городах – Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави. Также по-прежнему действует ограничение на работу междугороднего транспорта, в том числе поездов, в масштабах всей страны, как это было установлено с 28 ноября.