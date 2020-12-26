В ВОЗ пообещали помочь Грузии получить вакцину от коронавируса как можно скорее

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, в ходе которого заверил, что окажет содействие в скорейшей передаче стране вакцины от коронавируса. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе грузинского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готова поддержать Грузию в вопросе вакцины от коронавируса, чтобы страна как можно скорее получила первые дозы", - говорится в сообщении.

Глава грузинского правительства рассказал собеседнику об эпидемической ситуации в стране и отметил роль гостиниц, которые в республике переделаны под клиники. Была отмечена важность интенсивного тестирования для скорейшего выявления новых инфицированных и их последующей изоляции, добавили в пресс-службе. Гахария подчеркнул, что Грузия продолжит тесно сотрудничать с ВОЗ как в реагировании на пандемию нового коронавируса, так и в сфере реформ здравоохранения.

В Грузии 16 декабря была создана межведомственная комиссия по вакцинации населения от нового коронавируса. Республика планирует через платформу COVAX купить 1,4 млн доз вакцины, чтобы привить 20% населения. Ожидается, что вакцина в Грузию поступит в марте-апреле следующего года. Параллельно страна ведет переговоры с производителями вакцины, а также с отдельными странами.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают 3 716 900 человек, был зафиксирован 26 февраля. На сегодняшний день в стране выявлено 220 508 случаев инфицирования (5,93% населения), 200 339 человек выздоровели, 2 352 пациента умерли.