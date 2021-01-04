За сутки в Грузии выявлено 594 новых случая коронавируса
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 594, скончались 25 человек, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 229 763 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 963 человека, с начала пандемии вылечились 222 405 пациентов. Скончались 2 628.
За сутки в стране было проведено 3 845 тестов, в том числе 2 199 быстрых на антигены и 1 646 ПЦР-тестов.
В карантине в настоящее время находятся 386 человек, в стационарах – 4 209, в ковид-гостиницах – 840.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.
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