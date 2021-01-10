Тбилиси занял второе место в рейтинге лучших городов для удаленной работы

Популярное мировое туристическое издание Big Seven Travel составило список лучших городов для удаленной работы в 2021 году. По версии авторитетного тревел-гида, рейтинг возглавил Таллин. На второй строчке оказался Тбилиси, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Мир удаленных сотрудников и «цифровых кочевников» (digital nomad) растет быстрыми темпами. Благодаря все большему и большему стремлению к независимой рабочей среде в сочетании со свободой передвижения удаленная работа становится все более популярной. Не говоря уже о том, что продолжающаяся пандемия особенно заставила многих пересмотреть то, где они базируются. Проще говоря, будущее за удаленной работой, и оно быстро приближается».

При составлении рейтинга Big Seven Travel использовал открытые источники, а также проанализировал целый ряд факторов, включая наличие специальных виз для удаленных сотрудников, крутых коворкинг-пространств и дружелюбной среды для экспатов.

Всего в список попали 50 городов. Объясняя, почему Тбилиси оказался на втором месте, авторы отмечают: за последние несколько лет столица Грузии сделала рывок в мире «цифровых кочевников». Этот город может многое предложить в плане культуры – от разнообразных кулинарных традиций до долгой и непростой истории: «Каждый найдет себе занятие по душе».

«Он также служит отличной базой для изучения остальной части Грузии. От заснеженных кавказских гор на севере до пляжей с галькой на черноморском побережье Батуми. Страна настолько же привлекательна визуально, насколько и доступна».

Авторы также отмечают, что в Тбилиси по всему городу можно найти огромное количество кафе, идеально подходящих для полноценного рабочего дня. Кроме того, есть удачные коворкинг-пространства.

«Несмотря на то, что Тбилиси является относительно небольшой столицей, он полон уникальных кварталов. Доступное жилье не должно стоить больше 300–400 долларов, если вы подойдете к делу с умом».

Big Seven Travel также напоминает, что в свете пандемии Грузия ввела специальные визы для удаленных работников, позволяющие переехать в страну в нынешних условиях.

В топ-5 лучших городов для удаленной работы, кроме Таллина и Тбилиси, попали также столица Болгарии София, индонезийский остров Бали и город Чиангмай в Таиланде.