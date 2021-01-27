В Тбилиси будет построен новый хлебозавод

Сеть ресторанов фастфуда собирается построить в Тбилиси новый хлебзавод. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил грузинский бизнесмен, основатель компании "Макдональдс Грузия" Темур Чкония.

"В конце февраля или в начале марта мы откроет ультрасовременных хлебзавод для "Макдональдса". Он будет четвертым в мире, с теми рецептами и технологиями, которые мы внедряем в Грузии. Мы вкладываем примерно 6 миллионов евро инвестиций", – сказал Чкония в эфире телеканала Formula TV.

По этого словам, продукция завода будет идти на экспорт.

"Это экспортная продукция, которую мы должны поставлять Азербайджану, где 22 ресторана и, возможно, на юг России, вот такая программа", – сказал Чкония.

Первый ресторан известной сети Чкония открыл в Тбилиси в 90-е годы. Сейчас в Грузии действуют несколько ресторанов быстрого питания McDonald's. Кроме того, бизнесмен владеет заводом Coca-Cola и другими предприятиями в Грузии.