Рейтинговое агентство S&P Global оставило без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB"

Грузия 27 февраля 2021 19:04 (UTC+04:00)
Рейтинговое агентство S&P Global оставило без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "BB"

Несмотря на пандемию и мировой экономический кризис, рейтинговое агентство S&P Global, как и немногим ранее агентство «Fitch», оставило без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне «BB», сообщает Министерство финансов Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Как считают в Минфине, несмотря на ухудшение прогноза на перспективу (что в основном связано с оценкой агентством перспективы глобального восстановления туризма), сохранение рейтинга является значительным достижением Грузии.

Как заявили в Минфине, правительство по-прежнему стремится к поставленной цели - получить инвестиционный рейтинг к 2024 году, до которого остаётся две ступени.

Сохранение рейтинга подтверждает, что в результате разумной макроэкономической политики, проводимой правительством, фискальной стабильности страны опасность не угрожает, - заверили в ведомстве.

«Следует отметить, что, несмотря на снижение темпов экономического роста до двузначного уровня в начале года, перспективы восстановления экономики позитивно оцениваются как международными финансовыми институтами, так и рейтинговыми агентствами. В частности, по данным агентства S&P Global, в 2021 году прогноз экономического роста Грузии составит 4,0 процента, что является одним из самых высоких показателей в регионе.

Примечательно, что, по оценкам агентства, Грузия наименее уязвима к изменениям настроений инвесторов по сравнению со странами категории «BB». Это создает перспективу быстрого восстановления прямых иностранных инвестиций в постпандемический период», - говорится в заявлении минфина Грузии.

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