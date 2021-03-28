За последние 4 года более полумиллиона граждан Грузии осуществили более миллиона визитов в страны ЕС

За последние четыре года более полумиллиона граждан Грузии осуществили более миллиона визитов в страны ЕС / Шенгенской зоны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Грузия Online, в соцсети пишет министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По словам Давида Залкалиани, либерализация визового режима является для Грузии достижением особого политического значения, этим шагом страна стала еще ближе к единой семье Европы.

«Сегодня исполнилось 4 года с тех пор, как граждане Грузии путешествуют без визы в страны ЕС / Шенгенского пространства.

Либерализация визового режима для Грузии - достижение особого политического значения, которому предшествовали многочисленные реформы. Этим шагом наша страна стала еще ближе к единой семье Европы. Предоставление возможности безвизового сообщения для наших граждан со стороны ЕС и стран, являющихся его членами, еще больше укрепило статус Грузии как надежного и достойного партнера, и подтвердилась твердая поддержка в отношении процесса европейской интеграции страны. Грузия продолжает неуклонно продвигаться по пути евроинтеграции, что было подтверждено на 6-м заседании Совета ассоциации.

За последние четыре года более полумиллиона граждан Грузии осуществили более миллиона визитов в страны ЕС / Шенгенской зоны. Безвизовый режим сделал доступными для граждан Грузии новые возможности - в значительной степени способствовал развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации обменных студенческих программ, укреплению профессиональных связей или межчеловеческих отношений в целом. Этот период также сопровождался вызовами, в ответ на которые правительством Грузии, ЕС и государствами-членами предприняты скоординированные и успешные шаги.

К сожалению, сегодня из-за глобальной пандемии свободное сообщение ограничено, но мы верим, что скоро сможем преодолеть этот вызов, и с надлежащей ответственностью граждане Грузии продолжат пользоваться этим важным достижением, достигнутым в процессе евроинтеграции», - написал в Facebook Давид Залкалиани.