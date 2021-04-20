ЕС является сильнейшим партнером для Грузии – Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Европейский союз – сильнейший партнер для Грузии.

Как сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал президент Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«У нас общие ценности и интересы в реализации реформ. Мы стоим рядом с вами», – заявил президент Евросовета.

По его словам, Евросоюз является сильнейшим партнером для Грузии.

«В условиях нынешней пандемии ЕС помогает стране в рамках экономических реформ и выражает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ. Хочу еще раз подчеркнуть, что двусторонние отношения очень важны, а прочное сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" актуально», – заявил Шарль Мишель.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)