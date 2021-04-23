Между президентом Грузии и генсеком НАТО состоялась телефонная беседа

Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой Грузия Онлайн.

Как сообщает пресс-служба президента, генсек НАТО поздравил президента Грузии с достижением соглашения между политическими партиями. Стороны обсудили важность реформ, необходимых для продвижения Грузии на пути к членству в Североатлантический альянс.

Разговор также коснулся предстоящего саммита НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Была подчеркнута важность политики открытых дверей Североатлантического альянса и в этом контексте соответствующего представления Грузии на саммите.

Саломе Зурабишвили и Йенс Столтенберг поговорили о важности безопасности Черного моря. Президент подчеркнул важность более активного участия портов и НАТО в обеспечении стабильности в Черноморском регионе.

Стороны также обсудили вопрос Афганистана и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в процессе вывода войск в ближайшие месяцы. Генеральный секретарь НАТО придал особое значение выдающейся роли Грузии в обеспечении мира и безопасности Афганистана, которая сыграет положительную роль с точки зрения будущей интеграции.