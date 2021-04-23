Между президентом Грузии и генсеком НАТО состоялась телефонная беседа

Грузия 23 апреля 2021 07:58 (UTC+04:00)
Между президентом Грузии и генсеком НАТО состоялась телефонная беседа

Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом состоялся телефонный разговор, передает Trend со ссылкой Грузия Онлайн.

Как сообщает пресс-служба президента, генсек НАТО поздравил президента Грузии с достижением соглашения между политическими партиями. Стороны обсудили важность реформ, необходимых для продвижения Грузии на пути к членству в Североатлантический альянс.

Разговор также коснулся предстоящего саммита НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе. Была подчеркнута важность политики открытых дверей Североатлантического альянса и в этом контексте соответствующего представления Грузии на саммите.

Саломе Зурабишвили и Йенс Столтенберг поговорили о важности безопасности Черного моря. Президент подчеркнул важность более активного участия портов и НАТО в обеспечении стабильности в Черноморском регионе.

Стороны также обсудили вопрос Афганистана и подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в процессе вывода войск в ближайшие месяцы. Генеральный секретарь НАТО придал особое значение выдающейся роли Грузии в обеспечении мира и безопасности Афганистана, которая сыграет положительную роль с точки зрения будущей интеграции.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб
Минэкологии Азербайджана объявило тендер
Минэкологии Азербайджана объявило тендер
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Швейцария видит потенциал для укрепления связей с Азербайджаном в сфере ВИЭ Энергетика 08:12
Экспорт сушеных фруктов и орехов из Ирана вырос на 42% за год Иран 08:04
Между президентом Грузии и генсеком НАТО состоялась телефонная беседа Грузия 07:58
Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 300 тысяч Казахстан 07:49
Индонезия направила 21 корабль на поиски пропавшей подлодки Другие страны 07:27
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,9 млн человек Турция 06:38
В Токио и еще трех префектурах Японии вновь введут режим ЧС до 11 мая Другие страны 05:39
Аравийская коалиция заявила о перехвате двух заминированных беспилотников хуситов Арабские страны 04:41
В Средиземном море около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки В мире 03:38
На Камчатке произошли три землетрясения за несколько часов Россия 02:56
Несколько ракет разорвались рядом с лагерем военных США в Ираке Арабские страны 02:19
Израиль и Бахрейн договорились о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса Израиль 01:37
В мире за сутки выявили более 874 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 01:10
Ударный БПЛА Bayraktar Akıncı TİHA успешно завершил первые огневые испытания Турция 00:42
В МАГАТЭ сообщили, что Иран сократил число центрифуг в Натанзе для обогащения урана до 60% Иран 00:37
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 00:26
Туркменистан предлагает бизнес-возможности для частного сектора Швейцарии Бизнес 00:01
"Милан" объявил о продлении контракта с 39-летним Ибрагимовичем Спорт 22 апреля 23:42
Канада получит 300 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson на следующей неделе Другие страны 22 апреля 23:14
Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят проект, посвященный Эльдару Гулиеву Культура 22 апреля 22:51
Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике Общество 22 апреля 22:35
В бакинском поселке Забрат на пешеходных переходах установлены новые светофоры (ВИДЕО) Общество 22 апреля 22:10
Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы Азербайджан 22 апреля 22:06
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк Финансы 22 апреля 21:53
«Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в ЛЧ из-за проекта Суперлиги Спорт 22 апреля 21:35
ЕБРР и KfW реализовали Программу энергоэффективности в общественных зданиях в Грузии Энергетика 22 апреля 21:35
В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах Экономика 22 апреля 21:21
Премьер Франции заявил о прохождении пика третьей волны эпидемии коронавируса в стране Европа 22 апреля 21:07
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 22 апреля 21:03
Иран занял седьмое место в мире по производству цемента в 2020 году Иран 22 апреля 21:02
Российская инвесткомпания заявила о сохранении устойчивой кредитной позиции Азербайджана Финансы 22 апреля 20:47
АМИ Trend поздравляет Олега Кузнецова с Днем Рождения Азербайджан 22 апреля 20:44
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 22 апреля 20:36
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 22 апреля 20:31
Грузия сократила экспорт вина в Россию Бизнес 22 апреля 20:29
"Азербайджанские Авиалинии" открывают спецрейсы в Лондон Экономика 22 апреля 20:06
В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий Экономика 22 апреля 19:50
Увиденное нами в Гяндже – это военное преступление – французский юрист Политика 22 апреля 19:35
Геостат раскрыл объемы российского экспорта в Грузию Бизнес 22 апреля 19:26
ЕАГ оценивает Туркменистан на соответствие рекомендациям ФАТФ Туркменистан 22 апреля 19:18
При строительстве цифровых городов Азербайджан применяет мировой опыт ИКТ 22 апреля 19:07
Необходимо проинформировать мировое сообщество о зверствах армян - французский юрист Политика 22 апреля 18:57
Турция сократила экспорт мебели и древесины в Туркменистан Турция 22 апреля 18:51
Установленная мощность Ингури ГЭС в Грузии после реконструкции вырастет, предположительно, на 15% Энергетика 22 апреля 18:49
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств Тендеры 22 апреля 18:46
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб Тендеры 22 апреля 18:45
В городе Евлах улучшается инфраструктура водоснабжения (ФОТО) Экономика 22 апреля 18:38
Сверху здание Туристического комплекса грязевых вулканов будет выглядеть как кратер Политика 22 апреля 18:37
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи ИКТ 22 апреля 18:31
Французские юристы прибыли в Гянджу (ФОТО) Политика 22 апреля 18:22
В Гедабейском районе высажены новые сорта картофеля (ФОТО) Экономика 22 апреля 18:22
Ректор: «Дистанционное образование создало серьезные вызовы с точки зрения развития университетов» Общество 22 апреля 18:15
Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию превысил $200 млн Энергетика 22 апреля 18:14
Туркменистан увеличил переработку сельхозпродукции Бизнес 22 апреля 18:14
Укрепление мер доверия в отношениях Азербайджана и Армении – важнейшая задача - МИД России Политика 22 апреля 18:12
Туркменская компания экспортировала помидоры в Австрию Бизнес 22 апреля 18:09
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 22 апреля 18:05
В Азербайджане на текущий год запланирован рост производства рыбы и рыбной продукции Бизнес 22 апреля 18:02
Захарова: РФ удовлетворена процессом восстановления иранской ядерной сделки Ядерная программа 22 апреля 17:57
В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 610 человек Общество 22 апреля 17:57
На заседании Правления ПЕА будет рассмотрен вопрос в связи с Гусейнбалой Мираламовым Политика 22 апреля 17:53
Экспорт азербайджанской нефти в Израиль достиг почти $125 млн Энергетика 22 апреля 17:48
Необходимо подать в международный суд на Армению за ущерб, причиненный в период оккупации - азербайджанский политолог Политика 22 апреля 17:43
В Азербайджане незначительно сократились показатели скорости передачи данных в интернете ИКТ 22 апреля 17:43
SOCAR выходит из капитала СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС Энергетика 22 апреля 17:37
Кредитование в Нахчыванской АР за I квартал 2021 г. незначительно сократилось Финансы 22 апреля 17:28
Азербайджанский врач рассказал, что способствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19 Общество 22 апреля 17:26
Не жалейте время на хобби – советы азербайджанского менеджера (ФОТО) Интересное 22 апреля 17:26
Банковский сектор Азербайджана завершил I квартал 2021 г. с прибылью Финансы 22 апреля 17:25
Иран начнет экспортировать масло Экономика 22 апреля 17:22
IATA повысила прогнозы потерь авиакомпаний мира на 18,5% Транспорт 22 апреля 17:19
Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Туркменистан 22 апреля 17:13
Туркменистан увеличил производство овощей Бизнес 22 апреля 17:06
Грузия увеличила импорт томатов из Азербайджана Бизнес 22 апреля 17:05
Наблюдающаяся над Баку пыльная мгла носит локальный характер Общество 22 апреля 16:58
Расширен перечень российских авиакомпаний, допущенных к полетам в Баку Транспорт 22 апреля 16:55
Минэкономики назвало долю поступлений от ненефтегазового сектора Азербайджана в общих доходах Финансы 22 апреля 16:51
Грузия обнародовала данные по экспорту грузовых автомобилей в Азербайджан Бизнес 22 апреля 16:48
В Азербайджане создано мобильное приложение для оповещения об утечке воды в общественных местах (ФОТО) Общество 22 апреля 16:46
Пакистан и Азербайджан должны развивать межпарламентские связи для расширения торговли - председатель Сената Политика 22 апреля 16:43
Азербайджан откроет туристическое бюро в Израиле Бизнес 22 апреля 16:38
Беларусь в 2021 г. поставит в Азербайджан комплектующие для сборки тракторов Транспорт 22 апреля 16:34
Баку имеет право потребовать компенсацию от Армении – российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 22 апреля 16:29
Борисов заявил, что Россия заинтересована в развитии диалога с Ираком Россия 22 апреля 16:28
Заслуженные пилоты Азербайджана с нетерпением ждут, когда снова полетят в Карабах (ВИДЕО) Экономика 22 апреля 16:28
Мы увидели, что исторические памятники в Агдаме подверглись вандализму – французский юрист Политика 22 апреля 16:24
Грузия увеличила экспорт вина в Азербайджан Бизнес 22 апреля 16:23
Коронавирус в Израиле: Около 2000 зараженных, за сутки умер один больной COVID-19 Израиль 22 апреля 16:22
Истинное лицо «демократии» Сороса Политика 22 апреля 16:17
Париж должен быть нейтральным в установлении мира между Азербайджаном и Арменией – французский юрист Общество 22 апреля 16:11
Агдам практически стерт с лица земли - французский юрист Политика 22 апреля 16:08
Посол США в Москве вылетел в Вашингтон США 22 апреля 16:03
В I кв. 2021 года в Нахчыванской АР построены новые коммуникационные сооружения ИКТ 22 апреля 16:01
Евросоюз предложил России возродить двусторонний диалог по разоружению и нераспространению Европа 22 апреля 16:00
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) Социум 22 апреля 15:59
Польская PGNIG начала бурение скважин на норвежском шельфе Европа 22 апреля 15:54
"Азербайджан в будущем" – награждены победители конкурса (ФОТО) Социум 22 апреля 15:51
Село Шахвеледли Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 22 апреля 15:47
В ГЭЦ Азербайджана назвали срок обнародования результатов выпускных экзаменов Общество 22 апреля 15:47
В Азербайджане прошли очередные выпускные экзамены Общество 22 апреля 15:46
Все новости