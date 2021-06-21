ЕС передал Грузии устройства для считывания паспортов

БАКУ /Trend/ - Европейский союз передал министерству внутренних дел Грузии 20 устройств для считывания паспортов, чтобы поддержать меры страны по борьбе с нелегальной миграцией и усилению безопасности границ, передает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации пресс-службы представительства ЕС в Грузии, оборудование стоимостью 22 тысячи евро приобретено при финансировании ЕС, в координации с Международной организацией по миграции (МОМ). Считыватели паспортов разместят на объектах Академии МВД и будут использовать для обучения сотрудников пограничного контроля.

Эта помощь является частью более масштабного проекта Евросоюза — «ЕС для безопасности, подотчетности и борьбы с преступностью в Грузии» (SAFE) с общим бюджетом в 6 миллионов евро. Одна из главных целей этой инициативы – усиление возможностей властей Грузии в области управления границами и миграцией в соответствии с планом действий по либерализации визового режима, оформленным между ЕС и Грузией.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)