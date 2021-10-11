Президент Грузии отправилась с визитом в Австрию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня посетит Австрию с официальном визитом, сообщает администрация главы грузинского государство, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Это первый визит высокого уровня в Австрию со стороны Грузии.

Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.

Свой визит в Вену президент начнет с рабочей встречи с работающими в Австрии грузинами, в которой примут участие представители сферы искусства и медицины.

Во вторник, 12 октября, в рамках визита в президентском дворце Габсбургов состоится официальная церемония встречи президента Грузии, после чего Саломе Зурабишвили проведет встречу тет-а-тет с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Делегации также встретятся в расширенном формате.

В рамках визита также запланирована встреча Зурабишвили с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, после чего они вместе с женщинами-послами осмотрят фотовыставку под названием «Женщины за мир», посвященную австрийской писательнице и деятелю международного пацифистского движения Берте фон Зутнер.

Кроме того, Зурабишвили откроет Грузино-австрийский бизнес-форум. К участникам форума также обратится президент Австрии. Состоится презентация австрийских и грузинских компаний.

Официальный визит президента Грузии в Австрию завершится 13 октября.