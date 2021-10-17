Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества посетит Грузию

Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Лазар Команеску посетит Грузию, передает в воскресенье Trend со ссылкой на 1tv.ge

Как сообщает МИД Грузии, Лазар Команеску в рамках визита 17-19 октября проведет встречу с вице-премьер-министром Грузии, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

«На встрече будут обсуждены перспективы экономического сотрудничества в бассейне Черного моря, а также текущая ситуация с безопасностью в регионе.

Кроме того, в рамках визита генсек Организации черноморского экономического сотрудничества проведет встречу в парламенте Грузии с председателем комитета по культуре Элисо Болквадзе. Следует отметить, что Грузия председательствует в BSEC с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года», — говорится в сообщении МИД Грузии.