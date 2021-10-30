В Грузии завершился второй тур муниципальных выборов, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, избирательные участки в стране закрылись в 20:00 по местному времени.

Исключение составили лишь те участки, у которых была очередь к восьми вечера.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, явка избирателей на 17:00 в масштабе страны составила 39,5%, что соответствует 825 129 избирателям.