ЦИК огласил предварительные результаты выборов мэров в 20 городах Грузии

Грузия 31 октября 2021 08:38 (UTC+04:00)
ЦИК огласил предварительные результаты выборов мэров в 20 городах Грузии

В Грузии 30 октября состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбрали мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Официальные предварительные данные Центральной избирательной комиссии Грузии по второму туру выборов. В скобках указаны итоги голосования первого тура выборов.

Тбилиси, подсчитаны данные с 99,87% участков

Каха Каладзе «Грузинская мечта» — 55,607 (45,006%);
Ника Мелия «Единое национальное движение» — 44,393 (34,011%).

Выборы мэра самоуправляющегося города

Рустави

Давид Киркитадзе «Единое национальное движение» — 46,283% (43,544%);
Нино Лацабидзе «Грузинская мечта» — 53,717% (44,839%).

Кутаиси

Хатия Деканоидзе «Единое национальное движение» — 48,357% (43,335%);
Иосиф Хахалеишвили «Грузинская мечта» — 51,643% (41,45%).

Поти

Бека Вачарадзе «Грузинская мечта» — 57,35% (46,846%);
Гиги Угулава «Единое национальное движение» — 42,65% (38,096%).

Батуми

Георгий Киртадзе «Единое национальное движение» — 48,982% (41,965%);
Арчил Чиковани «Грузинская мечта» — 51,018% (41,075%).

Выборы мэра самоуправляющейся общины

Зугдиди

Анзор Мелия «Единое национальное движение» — 48,369% (46,883%);
Мамука Цоцерия «Грузинская мечта» — 51,631% (41,15%).

Телави

Леван Андриашвили «Грузинская мечта» — 56,899% (46,746%);
Георгий Ботковели «Единое национальное движение» — 43,101% (45,429%).
Хелвачаури

Заза Даисамидзе «Грузинская мечта» — 55,007% (43,685%);
Миша Болквадзе «Единое национальное движение» — 44, 993% (39,602%).

Карели

Заза Гулиашвили «Грузинская мечта» — 56,732% (45,773%);
Николоз Ахалкаци «Единое национальное движение» — 43,268% (33,07%).

Хашури

Тенгиз Читиашвили «Грузинская мечта» — 59, 082% (43,768%);
Иосиф Буадзе «Единое национальное движение» — 40,918% (34,627%).

Цагери

Георгий Немсадзе «Грузинская мечта» — 62,873% (49,345%);
Бессарион Бенделиани «За Грузию» — 37,127% (35,025%).

Багдати

Каха Энукидзе «Грузинская мечта» — 60,693% (49,533%);
Георгий Робакидзе «Единое национальное движение» — 39,307% (35,883%).

Цхалтубо

Геннадий Баланчивадзе «Грузинская мечта» — 57,167% (48,521%);
Заза Метревели «Единое национальное движение» — 42,833% (42,546%).

Цаленджиха

Георгий Харчилава «Единое национальное движение» — 51,107% (39,682%);
Гога Гулордава «Грузинская мечта» — 48,893% (38,23%).

Чхороцху

Дато Гогуа «Грузинская мечта» — 50,881% (43,288%);
Бадри Карчава «Единое национальное движение» — 49,119% (35,304%).

Хоби

Давид Букия «Грузинская мечта» — 56,78% (46,83%);
Бесики Шенгелия «Единое национальное движение» — 43,22% (33,84%).
Сенаки

Коба Накопия «Единое национальное движение» — 46,922% (42,34%);
Вахтанг Гаделия «Грузинская мечта» — 53,078% (40,251%).

Мартвили

Торнике Джанашия «Грузинская мечта» — 51,845% (43,757%);
Теймураз Джанашия «Единое национальное движение» — 48,155% (36,292%).

Озургети

Автандил Талаквадзе «Грузинская мечта» — 55,409% (44,221%);
независимый кандидат Константин Шарашенидзе — 44,591% (28,987%).

Тианети

Тамаз Мечиаури «За единую Грузию» — 45,174% (30,095%);
Леван Циклаури «Грузинская мечта» — 54,826% (43,201%).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Заслуженного артиста Азербайджана Элизбара Османова ввели в состояние искусственной комы
Заслуженного артиста Азербайджана Элизбара Османова ввели в состояние искусственной комы
В Баку и Гяндже пройдет XI Кубок вызова по игре &quot;Что? Где? Когда?&quot;
В Баку и Гяндже пройдет XI Кубок вызова по игре "Что? Где? Когда?"
В Москве прошла презентация книги Айбениз Рустамовой о шехидах Карабахской войны с участием Никаса Сафронова (ФОТО)
В Москве прошла презентация книги Айбениз Рустамовой о шехидах Карабахской войны с участием Никаса Сафронова (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Блинкен встретится с главой МИД Китая США 09:22
В результате перестрелки в Казахстане один человек погиб, шестеро пострадали Казахстан 08:57
ЦИК огласил предварительные результаты выборов мэров в 20 городах Грузии Грузия 08:38
Компания American Airlines отменила сотни рейсов США 08:29
ПАО "КАМАЗ" обнародовало объемы поставок автотехники в Азербайджан за последние 20 лет Транспорт 08:00
Товарооборот между Азербайджаном и Китаем превысил $1 млрд Экономика 08:00
Ненефтяной экспорт частных компаний Азербайджана увеличился почти на 45% Экономика 08:00
Свыше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:42
Макрон приветствовал поддержку в G20 глобального налогообложения крупных корпораций В мире 07:10
США и ЕС достигли соглашения по тарифам на американские сталь и алюминий Европа 06:37
Россия и Бразилия продолжают обсуждать закупку ЗРПК "Панцирь-С1" Россия 06:04
В Калифорнии два человека погибли при стрельбе на вечеринке в честь Хэллоуина США 05:42
Госсекретарь США и глава МИД Индии обсудили в Риме вопросы стратегического партнерства США 05:10
В Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента Другие страны 04:48
В результате нападения на школу в Гаити ранены четверо Другие страны 04:16
Северное сияние будет видно в США и Европе после мощной солнечной вспышки В мире 03:44
Футболиста "Барселоны" Агуэро отправили в больницу из-за потенциальных проблем с сердцем Спорт 02:57
Алек Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина» США 02:26
Данные около 11 тыс. клиентов ювелирного дома Graff попали в руки хакеров В мире 01:55
Китай присоединится к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики Другие страны 01:24
Двенадцать человек погибли в результате взрыва в аэропорту Йемена Арабские страны 01:04
Страны G20 должны ускорить работу по реструктуризации долга бедных стран - ВБ В мире 00:38
Хроника Победы: 31 октября Политика 00:06
Открытие Зангезурского коридора может вывести Армению из состояния кризиса Политика 00:01
Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе лидирует во втором туре выборов - ЦИК Грузии Грузия 30 октября 23:48
Меркель призвала Иран вернуться к переговорам по ядерной проблеме Европа 30 октября 23:19
Власти США подтвердили, что Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита G20 США 30 октября 22:52
Главы МИД России и Турции обсудили пути дальнейшей стабилизации ситуации на Южном Кавказе Политика 30 октября 22:39
Исфар Сарабский дал в Брюсселе концерт по случаю Дня Победы Культура 30 октября 22:26
В сегодняшних выборах в Грузии приняли участие 49,09 % избирателей - ЦИК Грузия 30 октября 22:22
Noxtton назвала главную проблему грузинских компаний во время пандемии COVID-19 Бизнес 30 октября 21:50
Не менее 20 человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити Другие страны 30 октября 21:42
ФК "Карабах" на своем поле с крупным счетом обыграл "Нефтчи" Общество 30 октября 21:18
Продай свою книгу - инновационный проект на первой Сумгайытской книжной выставке (ФОТО) Культура 30 октября 20:28
В Грузии завершился второй тур муниципальных выборов Грузия 30 октября 20:26
Байден заявил, что возобновление встреч по ядерной сделке с Ираном уже запланировано США 30 октября 19:57
ОАЭ заявили, что отзывают посла из Бейрута Арабские страны 30 октября 19:48
Эрдоган кратко пообщался с участниками саммита G20 в Риме Турция 30 октября 19:41
МИД Азербайджана осуждает освобождение армянского террориста, совершившего убийство турецкого консула Политика 30 октября 19:05
Рост цен на социально значимые продукты питания замедлился в октябре в Казахстане Казахстан 30 октября 18:56
Азербайджанский театр впервые удостоен российской премии "Горячее сердце" (ФОТО) Культура 30 октября 18:48
По состоянию на 17:00 явка на муниципальных выборах составляет 39,5 процента - ЦИК Грузии Грузия 30 октября 18:40
"Лестер" проиграл "Арсеналу" в чемпионате Англии по футболу Спорт 30 октября 18:12
В Баку впервые стартует Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4 Культура 30 октября 18:08
Скорость мобильного интернета в Баку и на Абшероне вырастет на 30% Общество 30 октября 17:36
Представитель Азербайджана одержала победу на выборах в Комиссию атлетов FIG Общество 30 октября 17:31
Россельхознадзор одобрил поставки томатов в РФ ряду азербайджанских предприятий Экономика 30 октября 16:48
Награждена группа лиц, внесших вклад в развитие сферы сельского хозяйства Азербайджана - Распоряжение Политика 30 октября 16:37
В Иране от коронавируса умерли еще 128 человек Общество 30 октября 16:35
МЧС Азербайджана о задымлении в бакинском метро Общество 30 октября 16:17
Министр обороны Азербайджана на служебном совещании дал соответствующие поручения войскам Политика 30 октября 16:06
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 30 октября 15:58
В Азербайджане выявлены еще 2 189 случаев заражения коронавирусом Общество 30 октября 15:51
Президенты Турции и США обсудят ситуацию на Южном Кавказе Политика 30 октября 15:12
Названа причина приостановки движения поездов на одной из станций бакинского метро Происшествия 30 октября 15:08
МИД Турции распространил заявление об освобождении в США армянского террориста, убившего турецкого консула Политика 30 октября 15:03
В Австрии зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 среди привитых Европа 30 октября 14:34
Nar поддерживает подготовку местных специалистов в сфере ИКТ ИКТ 30 октября 14:29
В России за сутки выявили 40 251 случай заражения коронавирусом Россия 30 октября 14:15
Явка избирателей во втором туре муниципальных выборов в Грузии превысила 17% Грузия 30 октября 13:57
Межбанк Азербайджана закупит лицензии для системы Dynatrace Тендеры 30 октября 13:31
На западе Туркменистана завершили сев озимой пшеницы Туркменистан 30 октября 13:21
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 5 917 га освобожденных территорий Общество 30 октября 13:10
Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание Общество 30 октября 13:07
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана Энергетика 30 октября 12:55
В Риме открылся саммит лидеров Группы двадцати Европа 30 октября 12:52
Молдавия будет импортировать российский газ в ноябре по $450 за 1 тыс. куб. м Европа 30 октября 12:48
Узбекско-корейское СП объявило тендер на поставку каустической соды Тендеры 30 октября 12:42
В Грузии огласили данные по явке избирателей во втором туре муниципальных выборов Грузия 30 октября 12:35
ЛУКОЙЛ в Узбекистане объявил тендер Тендеры 30 октября 12:25
Умер советский диктор Игорь Кириллов Россия 30 октября 12:20
Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла Общество 30 октября 12:19
Еврокомиссия одобрила второй промежуточный платеж для IGB Энергетика 30 октября 12:09
Завершаются сварочные работы в рамках проекта интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 30 октября 12:07
НПЗ Грузии увеличили переработку нефти более чем на 40% Грузия 30 октября 11:52
Началось тестирование инфраструктуры газопровода IGB Энергетика 30 октября 11:37
Эстрадно-фольклорный ансамбль Cəngi выступил в Египте (ФОТО) Культура 30 октября 11:32
В Азербайджане обнародовано число граждан, получающих пенсию по возрасту Экономика 30 октября 11:30
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 30 октября 11:22
Обзор основных событий нефтегазового сектора Азербайджана за неделю Энергетика 30 октября 11:14
Танковые подразделения Азербайджанской Армии выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО) Политика 30 октября 11:03
Джонсон: мир может повторить судьбу Римской империи, если не решит проблему климата Европа 30 октября 10:57
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 30 октября 10:22
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 30 октября 10:14
Узбекистан значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 30 октября 10:12
Казахстанская компания закупит запчасти ИКТ 30 октября 10:10
YARAT представил "Город Солнца" – азербайджанские художники исследуют концепцию надежды (ФОТО) Культура 30 октября 10:09
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 30 октября 09:58
Казахстанская компания закупит стальные уголки Тендеры 30 октября 09:56
На основных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения транспорта Общество 30 октября 09:56
Бизнес стран "двадцатки" призвал гарантировать сохранение нынешнего экономического роста Европа 30 октября 09:43
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 30 октября 09:32
ЧБТР готов поддержать Азербайджан в выполнении обязательств в рамках Парижского соглашения (Эксклюзив) Энергетика 30 октября 08:38
В России борца с коррупцией задержали при получении взятки Россия 30 октября 08:29
В Грузии начался второй тур выборов в местные органы власти Грузия 30 октября 08:13
Европа прекратит давать деньги загрязнителям планеты Европа 30 октября 07:55
В США одобрили применение вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет В мире 30 октября 07:24
Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на пять лет Россия 30 октября 06:57
Блинкен заявил, что США будут вводить санкции, чтобы сорвать планы Ирана в отношении БПЛА В мире 30 октября 06:22
"Прогресс МС-18" успешно состыковался с Международной космической станцией (ФОТО) В мире 30 октября 05:56
Все новости