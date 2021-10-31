ЦИК огласил предварительные результаты выборов мэров в 20 городах Грузии
В Грузии 30 октября состоялся второй тур муниципальных выборов. Граждане выбрали мэров 15 муниципалитетов и пяти самоуправляемых городов – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави, а также 42 мажоритарных депутатов в 24 избирательных округах, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.
Официальные предварительные данные Центральной избирательной комиссии Грузии по второму туру выборов. В скобках указаны итоги голосования первого тура выборов.
Тбилиси, подсчитаны данные с 99,87% участков
Каха Каладзе «Грузинская мечта» — 55,607 (45,006%);
Ника Мелия «Единое национальное движение» — 44,393 (34,011%).
Выборы мэра самоуправляющегося города
Рустави
Давид Киркитадзе «Единое национальное движение» — 46,283% (43,544%);
Нино Лацабидзе «Грузинская мечта» — 53,717% (44,839%).
Кутаиси
Хатия Деканоидзе «Единое национальное движение» — 48,357% (43,335%);
Иосиф Хахалеишвили «Грузинская мечта» — 51,643% (41,45%).
Поти
Бека Вачарадзе «Грузинская мечта» — 57,35% (46,846%);
Гиги Угулава «Единое национальное движение» — 42,65% (38,096%).
Батуми
Георгий Киртадзе «Единое национальное движение» — 48,982% (41,965%);
Арчил Чиковани «Грузинская мечта» — 51,018% (41,075%).
Выборы мэра самоуправляющейся общины
Зугдиди
Анзор Мелия «Единое национальное движение» — 48,369% (46,883%);
Мамука Цоцерия «Грузинская мечта» — 51,631% (41,15%).
Телави
Леван Андриашвили «Грузинская мечта» — 56,899% (46,746%);
Георгий Ботковели «Единое национальное движение» — 43,101% (45,429%).
Хелвачаури
Заза Даисамидзе «Грузинская мечта» — 55,007% (43,685%);
Миша Болквадзе «Единое национальное движение» — 44, 993% (39,602%).
Карели
Заза Гулиашвили «Грузинская мечта» — 56,732% (45,773%);
Николоз Ахалкаци «Единое национальное движение» — 43,268% (33,07%).
Хашури
Тенгиз Читиашвили «Грузинская мечта» — 59, 082% (43,768%);
Иосиф Буадзе «Единое национальное движение» — 40,918% (34,627%).
Цагери
Георгий Немсадзе «Грузинская мечта» — 62,873% (49,345%);
Бессарион Бенделиани «За Грузию» — 37,127% (35,025%).
Багдати
Каха Энукидзе «Грузинская мечта» — 60,693% (49,533%);
Георгий Робакидзе «Единое национальное движение» — 39,307% (35,883%).
Цхалтубо
Геннадий Баланчивадзе «Грузинская мечта» — 57,167% (48,521%);
Заза Метревели «Единое национальное движение» — 42,833% (42,546%).
Цаленджиха
Георгий Харчилава «Единое национальное движение» — 51,107% (39,682%);
Гога Гулордава «Грузинская мечта» — 48,893% (38,23%).
Чхороцху
Дато Гогуа «Грузинская мечта» — 50,881% (43,288%);
Бадри Карчава «Единое национальное движение» — 49,119% (35,304%).
Хоби
Давид Букия «Грузинская мечта» — 56,78% (46,83%);
Бесики Шенгелия «Единое национальное движение» — 43,22% (33,84%).
Сенаки
Коба Накопия «Единое национальное движение» — 46,922% (42,34%);
Вахтанг Гаделия «Грузинская мечта» — 53,078% (40,251%).
Мартвили
Торнике Джанашия «Грузинская мечта» — 51,845% (43,757%);
Теймураз Джанашия «Единое национальное движение» — 48,155% (36,292%).
Озургети
Автандил Талаквадзе «Грузинская мечта» — 55,409% (44,221%);
независимый кандидат Константин Шарашенидзе — 44,591% (28,987%).
Тианети
Тамаз Мечиаури «За единую Грузию» — 45,174% (30,095%);
Леван Циклаури «Грузинская мечта» — 54,826% (43,201%).