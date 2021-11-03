БАКУ /Trend/ - Президент Грузии призвала к жестким мерам борьбы с пандемией

"Я обращаюсь к правительству с призывом принять срочные и жесткие меры в связи с пандемией, обязательной вакцинацией для людей в группе риска, введением требования паспортов вакцинации в публичных местах и даже платным лечением для невакцинированных", заявила на специальном брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Президент отметила, что все несут ответственность за сложившуюся в стране катастрофическую ситуацию с болезнью.

"Мы являемся свидетелями беспрецедентной трагедии для нашей страны, которая уже переживает демографический кризис. Мы все несем ответственность за сложившуюся катастрофическую ситуацию. Ответственность также лежит на сторонах, проводящих демонстрации, несмотря на правила и меры предосторожности. Ответственность лежит на великом патриархате, который воздерживается от благословения вакцинирования. Это ответственность некоторых представителей медицины, чьи взгляды наносят ущерб общему делу. Наконец, это ответственность наших граждан, кто боится личного вакцинироваться и ставит страну в угрозу демографической катастрофв. Пандемия наиболее ясно показывает, что мы не враги друг другу, но мы должны вместе бороться и вместе преодолевать эту пандемию", - сказала она.