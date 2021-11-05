В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 5 340 новых случаев заражения коронавирусом, 3 631 человек выздоровел, 62 - скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране проведен 55 301 тест на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 743 511, при этом 681 919 человек выздоровели, 10 300 - скончались.

В настоящее время 36 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 666 - на стационарном лечении.

По состоянию на пятое ноября, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 1,9 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 4 063 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)