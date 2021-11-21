США подарили Грузии оборудование для вакцинации от COVID-19

США подарили Грузии медицинское оборудование стоимостью более 310 тысяч долларов, необходимое в процессе вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Грузии, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Оборудование передали Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC). Помощь включает две морозильных камеры сверхнизких температур для транспортировки вакцин стоимостью 160 тысяч долларов, а также 20 тысяч шприцев, 220 контейнеров для их безопасной утилизации после использования, 130 термоиндикаторов холодовой цепи и 100 боксов для них.

Грузия получила эти предметы в рамках программы гуманитарной помощи, реализуемой Европейским командованием Вооруженных сил США. Ее общая стоимость составляет 1 миллион долларов.