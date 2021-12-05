В Грузии за сутки выявлено до 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 3 410 новых случаев заражения коронавирусом, 4 732 человек выздоровели, 46 - скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведено 37 714 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 865 293, при этом 806 596 человек выздоровели, 12 344 - скончались.

В настоящее время 36 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 458 - на стационарном лечении.

На пятое декабря вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 413 человек.