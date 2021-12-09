Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 10,5%

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,5 процентных пункта. По данным Нацбанка, ставка монетарной политики составляет 10,5%, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По их словам, неординарная ситуация, вызванная пандемией, создала множество проблем в мировой экономике, среди которых особенно важна высокая инфляционная среда.

«Рост инфляции для Грузии остается одним из главных вызовов последнего периода. Годовая инфляция в ноябре незначительно снизилась до 12,5 процента. Однако, несмотря на то, что указанное, в основном обусловлено временными факторами, независимыми от монетарной политики, она остается высокой. По предварительным оценкам Национального банка Грузии, вклад экзогенных факторов в годовую инфляцию в ноябре составляет около 9 п.п.

Несмотря на то, что обменный курс на годовом уровне относительно укреплен, по данным ноября годовой показатель импортированной инфляции составил 18 процентов. Примечательно и статистическое влияние на текущую инфляцию субсидии на коммунальные выплаты, которая, как отмечалось в предыдущих решениях комитета, внесет временный дополнительный вклад в показатель годовой инфляции в декабре этого года и в январе-феврале 2022 года», - говорится в информации Нацбанка.