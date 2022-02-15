Почти четверть компаний, зарегистрированных в СИЗ Поти являются азербайджанскими - гендиректор (Интервью) (ВИДЕО)

Грузия 15 февраля 2022 08:00 (UTC+04:00)
Почти четверть компаний, зарегистрированных в СИЗ Поти являются азербайджанскими - гендиректор (Интервью) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Число азербайджанских компаний составляет почти четверть от общего числа компаний, зарегистрированных в свободной индустриальной зоны (СИЗ) Поти.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор СИЗ Поти Давид Эбралидзе.

По его словам, на протяжении многих лет число азербайджанских компаний составляет почти четверть от общего числа компаний, зарегистрированных в СИЗ Поти.

Большинство азербайджанских компаний в СИЗ занято в секторе торговли, в частности, это экспортеры фармацевтических препаратов, сельскохозяйственной техники, электрооборудования, автомобильных запчастей и шин, сказал Эбралидзе.

Среди этих азербайджанских предприятий он также отметил завод по производству металлочерепицы, который работает с 2015 года. Компания стала одним из крупнейших поставщиков строительной продукции на рынок Азербайджана сразу после запуска производства. Еще один азербайджанский промышленный проект, по производству продуктов питания, был запущен в 2021 году. Предприятие планирует экспортировать свою продукцию в страны Азии и США.

По словам генерального директора, одна из крупнейших азербайджанских компаний планирует развивать несколько направлений бизнеса в СИЗ Поти.

Среди этих направлений складское хозяйство, и это очень важно, так как в СИЗ существует постоянный спрос как на складские помещения, так и на готовые производственные здания. Инвестор также заинтересован в строительстве завода по производству смазочных материалов, сказал Эбралидзе.

Он отметил, что на данном этапе проводятся соответствующие процедуры, связанные с получением сертификата происхождения, поскольку продукт должен экспортироваться в страны ЕС, с которыми у Грузии есть соглашения о свободной торговле.

“В настоящее время мы ведем переговоры с азербайджанскими инвесторами, но обычно разработка промышленных проектов занимает много времени, так что результаты мы увидим позже”, - добавил генеральный директор СИЗ.

Давид Эбралидзе также отметил важность трехстороннего бизнес-форума Азербайджан-Турция-Грузия, состоявшегося в декабре 2021 года, в период пандемии COVID-19.

“Бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия предоставил нам возможность встретиться с представителями деловых кругов Азербайджана и Турции”, - сказал Эбралидзе.

Эбралидзе отметил, что в СИЗ Поти осуществлен ряд инфраструктурных работ, в частности, в сфере расширения железнодорожно-таможенного терминала, покрытие которого было полностью заменено на фибробетон.

"Главный таможенный терминал также был отремонтирован с использованием фибробетонного покрытия. Кроме того, мы осуществили техобслуживание внутренних дорог и дренажной системы", - сказал он.

По словам гендиректора, наиболее важные проекты в 2021 году в СИЗ Поти были связаны с текстильным производством, которое является одним из ведущих секторов в свободной индустриальной зоне.

Одной из важных инициатив стал проект по производству текстиля, сырье для которого в основном импортируется из Китая, а конечная продукция экспортируется в Польшу и другие страны ЕС. На данном этапе в компании по производству текстиля на территории СИЗ работают 35 местных жителей. Общая инвестиционная стоимость проекта составила около 1,5 миллиона лари (517 241 доллар), сказал Эбралидзе.

По его словам, другой проект, запущенный в СИЗ Поти в 2021 году, также был связан с производством текстиля. Сегодня в его реализации задействовано до 30 местных жителей, позже их число возрастет до 40 человек. Готовая продукция в основном экспортируется в Украину, Россию, США, ЕС и Австралию. Инвестиции в этот проект ориентировочно составили 130 тысяч долларов.

Касательно планов на 2022 год глава СИЗ Поти сказал, что будет реализовано несколько новых проектов в различных секторах.

В их числе, по его словам, разработка еще одного проекта в текстильном секторе. На предприятии, которое расположено на площади 6500 квадратных метров, будет занято около 500 человек. Экспорт будет ориентирован на страны ЕС и СНГ. Начальная сумма инвестиций составляет 15 миллионов лари (5,1 миллиона долларов).

“На данном этапе в здании проводится реконструкция, после чего будет доставлено и установлено оборудование. Что касается непосредственно начала производственного процесса, он запланирован на февраль 2022 года”, - отметил генеральный директор.

Еще одной важной инициативой текущего года является производство автомобильных запчастей на заводе, который будет построен на участке площадью 5000 квадратных метров. Завод будет построен компанией SDT Georgia LLC, совместным предприятием Китая и Италии. Компоненты будут производиться из грузинского и зарубежного сырья и экспортироваться в страны ЕС, Китай, США и Мексику, сказал он.

“На первом этапе на заводе будут работать до 60 местных жителей, а в следующем году их число будет увеличено до 100. Строительство завода осуществляется за счет совместных инвестиций Китая и Италии с ориентировочным объемом в 10 миллионов лари (3,4 миллиона долларов)”, - сказал Эбралидзе.

В СИЗ также планируется создать терминал по переработке меди и других цветных металлов в начале 2022 года. По словам генерального директора, инвестиционная стоимость проекта составляет 1 миллион долларов.

“Для производства будет использоваться как местное сырье, так и сырье из Центральной Азии и Латинской Америки, в то время как экспорт готовой продукции будет осуществляться в страны Африки и Азии. Концентраты будут импортироваться/экспортироваться как морским, так и железнодорожным транспортом. На терминале будут работать около 20 местных сотрудников”, - добавил он.

По словам Эбралидзе, в общей сложности задачи СИЗ Поти, охватившие период прошлого и текущего годов, предусматривают инвестиции в объеме 26 миллионов лари (8,9 миллиона долларов) и трудоустройство около 500 местных жителей.

Он также отметил стратегическое расположение СИЗ вблизи порта Поти на пересечении Европы и Азии.

Напомним, что СИЗ Поти стала первой промышленной зоной, созданной на Кавказе, и одной из важнейших платформ и звеньев в цепочке поставок в регионе.

(Автор: Марьяна Ахмедова)

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