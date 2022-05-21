Дания откроет посольство в Грузии

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с министром иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофодом. По информации МИД Грузии, на встрече министр иностранных дел Дании сообщил, что Королевство Дания приняло решение об открытии посольства в Грузии, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По данным МИД Грузии, на встрече министры положительно оценили двустороннее сотрудничество между Данией и Грузией, которое в последние годы приобрело особую динамику.

«В связи с этим была подчеркнута важность взаимного обмена визитами и еще раз отмечен визит министра иностранных дел Дании в Грузию в марте этого года. Был отмечен растущий интерес и поддержка Дании в отношении Грузии и ЕС, Восточного соседства в целом, что надлежащим образом отражено в стратегических документах датской внешней политики. Министры договорились об активных связях для дальнейшего развития двусторонних отношений», - говорится в информации.