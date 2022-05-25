Сумма денежных переводов из Кыргызстана в Грузию значительно возросла

БАКУ /Trend/ - Денежные переводы из Кыргызстана в Грузию в апреле 2022 года составили 3 миллиона долларов, что в два раза больше по сравнению с апрелем 2021 года (1,2 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Грузии.

Таким образом, Кыргызстан занимает 13 место в ТОП-20 стран с наибольшими денежными переводами в Грузию в апреле 2022 года.

Россия занимает первое место в этом списке с 132,9 миллиона долларов, за ней следует Италия с 33,4 миллиона долларов и США - с 25 миллионами долларов.

Общий объем денежных переводов в Грузию в апреле 2022 года составил 308,1 миллиона долларов США, что на 58,8% больше по сравнению с 114,1 миллиона долларов США за тот же месяц 2021 года.