В Грузии проходит многотысячная акция протеста

В Тбилиси на проспекте Руставели проходит многотысячная акция протеста «Домой в Европу». Митинг организован новым одноименным общественным движением, в его организации также участвовали и представители различных оппозиционных партий, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

В акции участвуют и граждане, специально приехавшие из регионов.

«Основой любой власти является легитимация. Сколько у страны проблем - инфляция превышает 13 процентов, цена бензина больше превысила 4 лари, и чтобы снизить её на 15 тетри в 5 раз увеличили импорт бензина из России, когда Европа наоборот сокращает. Власть идет на все, набрали долгов, все это чувствуют. Одного этого достаточно, чтобы любая власть подняла руки и сказала: «Я ничего не могу сделать и ухожу». Кроме того, нарушена 78 статья Конституции, которая гласит, что правительство Грузии должно сделать все для обеспечения европейской интеграции Грузии. Здесь уже возникает вопрос легитимности. Когда власть перестает быть легитимной, начинается ненасильственное сопротивление, которое заканчивается тем, что власть перестает быть властью», - заявил перед митингом Шота Дигмелашвили.

Кроме того, как известно, часть участников митинга планируют остаться на проспекте Руставли на всю ночь.

Напомним, сегодняшняя акция была анонсирована в ходе предыдущей акции ​​24 июня, когда организаторы дали правительству недельный срок на отставку премьер-министра Ираклия Гарибашвили и формирование технического правительства.