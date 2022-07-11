В Грузии нашли крупное месторождение газа

В Грузии найдено месторождение природного газа, которое после разработки в течение восьми лет сможет обеспечивать страну этим энергетическим сырьем, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Месторождение находится близ Тбилиси, сообщил глава Государственного агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили в эфире программы «Сакмис курси» на телеканале BMG. Разведку скважины там проводит американская компания Schlumberger, а лицензия на добычу принадлежит фирме Block Energy.

«Block Energy — один из наших перспективных проектов. В пробуренной Schlumberger скважине, в том ареале, подтверждены запасы в 16 миллиардов кубометров. Если представить, это равно потреблению Грузии за восемь лет», — сказал Татишвили.

По его словам, Block Energy «вернется к этому проекту с уже подтвержденным планом» в конце 2022 — начале 2023 года. Там планируется провести горизонтальное бурение, что позволит добыть больше коммерческого газа.

Block Energy занимается поиском и добычей нефти и газа в Грузии. В ноябре 2020 года она приобрела у Schlumberger компанию, владеющую лицензиями на два блока на суше – IX и XI (B).

Согласно финансовому отчету, в 2021 году Block Energy получила прибыль в размере 6,1 миллиона долларов, а убытки компании составили 4,8 миллиона долларов.

Акции Block Energy торгуются на Лондонской фондовой бирже. Рыночная капитализация компании достигает 9,4 миллиона фунтов стерлингов.