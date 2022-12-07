Представители Google и Tesla выступят в Тбилиси

Технологический саммит Touch22 стартовал в Тбилиси при поддержке мэрии города. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

В течение двух дней в грузинской столице пройдут семинары, дискуссии, рабочие встречи, а также развлекательные вечера.

В самой масштабной техконференции кавказского региона принимают участие спикеры из таких ведущих компаний, как Google, Revolut, Nike, Tesla, Siemens, Porsche, Bolt, Techcrunch, Media.Monks, Publicis Italy/LePub, Dalton Maag, Smashing Media и многие другие.

Главные темы Touch22:

наблюдение над Tesla AI

искусство перевоплощения коллективных данных в креативную драму

фокус на деструкции – как сохранить этот фокус в мире, полном хаоса?

цифровой архив, как культурное наследие

сила коллективной памяти.

Конференция проходит при поддержке министерства образования и науки Грузии мэрии Тбилиси, Агентства инновации и технологии.