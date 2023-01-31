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В Грузии оштрафовали корабли, плавающие под флагом Панамы и Палау

Грузия Материалы 31 января 2023 15:50 (UTC +04:00)
В Грузии оштрафовали корабли, плавающие под флагом Панамы и Палау

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Судна, плавающие под флагом Панамы и Палау, оштрафованы в Грузии за нарушение правил судоходства. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Департамент по надзору за окружающей средой Грузии.

В частности, санкции были наложены за загрязнение территориальных вод Грузии хозяйственными водами.

Городской суд Поти (регион Самегрело - Земо Сванети) оштрафовал капитанов на 65 тысяч лари (24,7 тысячи долларов).

Судна смогут покинуть территориальные воды Грузии после того, как капитаны выплатят наложенные на них штрафы.

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