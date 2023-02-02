В Тбилиси обновят еще 12 станций метро

Мэрия Тбилиси планирует обновить 12 станций метро и осуществить определенные проекты на десяти станциях. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе.

По словам градоначальника, международые финансовые организации выделили долг в размере 50 миллионов евро и еще пять миллионов в качестве гранта. Именно на эти деньги планируется обновить 12 станций метро и осуществить проекты на десяти станциях метро.

"До конца году у нас проекты уже должны быть готовы и будут объявлены тендеры", - заявил Каладзе на заседании правительства, добавив, что принять участие в тендерах могут и опытные иностранные компании.

По словам Каладзе, решение о приглашении иностранных компаний было принято исходя из плохого опыта работы столичного муниципалитета с местными компаниями. Мэр привел пример станции метро "Варкетили", где несколько лет назад сделали ремонт, однако обрушился потолок и пострадали 14 человек.

Каладзе также вспомнил об опыте обновления станции метро "Гоциридзе", которая до сих пор не эксплуатируется. По словам мэра, в Грузии компании боятся взять на себя такую ответственность, как обновление станции метро.

Мэрия Тбилиси разорвала сотрудничество с компанией "Мамисон", которая осуществляла ремонтные работы на станции метро "Гоциридзе".

Ремонтные работы станции метро "Гоциридзе" с очень большим опозданием были завершены, однако из-за определенных проблем не удается пустить ее в эксплуатацию.

Каладзе подчеркнул, что исправлением дефектов занимается сама мэрия, а сумму, которая будет потрачена на эксплуатацию станции метро "Гоциридзе", мэрия потребует от компании "Мамисон" через суд.

Компания "Мамисон", победившая в тендере, должна была завершить работы за 210 дней после оформления соглашения, однако станция метро до сих пор не сдана.

Пришлось полностью заменить перрон, чего не было предусмотрено в проекте, однако такую задержку работ со стороны компании в мэрии Тбилиси назвали неприемлемой.

Мэрия Тбилиси начала основательный ремонт станции "Гоциридзе" в начале 2021 года, выделив на это 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов). Станция "Гоциридзе" - единственная в метро полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.

Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года, и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.