Генерал НАТО обсудил с военными Грузии вопросы, связанные с учениями «НАТО-Грузия 2025»

Командующий Учебным центром объединенных сил НАТО (JFTC) генерал-майор Норберт Вагнер находился с рабочим визитом в Грузии, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Командующего JFTC принимали заместители командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Заза Чхаидзе и бригадный генерал Ираклий Чичинадзе.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, стороны обсудили текущие реформы в Силах обороны Грузии, текущие вопросы сотрудничества и перспективы на будущее.

В рамках визита генерал-майор Норберт Вагнер посетил подразделения Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в разных местах. Как сообщает пресс-служба Минобороны, командующий обучением и военным образованием полковник Зураб Хвичия и командующий Совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) полковник Давид Гагуа ознакомили гостей с ходом подготовки и образовательные мероприятия, инфраструктурные проекты, текущие задачи и планы на будущее в JTEC, включая вопросы, связанные с запланированными на будущее учениями «НАТО-Грузия 2025».

«Визит был осуществлен в рамках партнерства JTEC-JFTC и был направлен на укрепление взаимного сотрудничества и поиск необходимой поддержки для будущего развития», — отметили в Минобороны Грузии.