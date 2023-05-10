Стоимость строительства в Грузии выросла в марте

Индекс стоимости строительства в Грузии за март 2023 года вырос на 1,7% по сравнению с февралем 2023 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".

Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.

По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 14,8%.

В марте 2023 года, по сравнению с февралем 2022-го, Индекс стоимости строительства вырос на 6,6%, что было вызвано ростом зарплаты на 6,9% и цен на стройматериалы на 4,8%.

Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.