Всемирный банк ожидает снижения темпа роста экономики Грузии

Всемирный банк ожидает замедления темпа роста экономики Грузии в ближайшем будущем, несмотря на предыдущий рост ВВП на 7,3% за четыре месяца, сообщает Trend.

Данные Национальной службы статистики Грузии указывают на рост ВВП в апреле 2023 года на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний показатель роста ВВП за январь-апрель 2023 года составил 7,3%.

Отчет отмечает, что основной фактор роста экономики связан с расходами на обслуживание, в то время как промышленная деятельность показывает снижение. Прогнозируется, что экономический рост Грузии замедлится до 4,4% в течение 2023 года в связи с замедлением роста в странах-партнерах, пока ситуация не стабилизируется на уровне 5%.

Низкий уровень инфляции, который достиг в мае 1,5% благодаря низким международным ценам и укреплению курса национальной валюты лари, останется ниже целевого уровня в 3% при жесткой монетарной политике.

Отчет отмечает, что имеются сбалансированные риски. С одной стороны, изменение притока денежных средств и глобальные условия могут негативно повлиять на курс лари и макрофинансовую стабильность из-за высокой долларизации. С другой стороны, продолжение притока денежных средств может принести выгоду Грузии через обновление торговых связей и транспортных коридоров.

Глобально Всемирный банк прогнозирует снижение роста мировой экономики с 3,1% до 2,1%, а в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах – с 4,1% до 2,9%. В странах с ведущей экономикой ожидается снижение роста с 2,6% до 0,7%. Важным фактором для них станут ужесточение монетарной политики и рост цен на энергоресурсы.