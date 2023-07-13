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В Грузии произошло землетрясение

Грузия Материалы 13 июля 2023 11:05 (UTC +04:00)
В Грузии произошло землетрясение

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В регионе Самцхе-Джавахети произошло землетрясение магнитудой 2,6, сообщает Trend.

Эпицентр землетрясения находился в селе Эштия и произошел в 08:44.

Грузия является страной со средней сейсмической активностью. Самое сильное землетрясение, которое было зафиксировано в Грузии, имело магнитуду 7,0 и произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре составила 9 баллов. Это землетрясение привело к гибели около 200 человек, разрушению почти 46 тысяч домов и тысячи промышленных объектов.

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