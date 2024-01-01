В Грузии переименовали одно из министерств

БАКУ /Trend/ - С начала января министерство образования и науки Грузии изменило свое название на министерство образования, науки и молодежи. Эти изменения были официально опубликованы на веб-сайте Законодательного вестника Грузии, передает Trend.

Отмечается, что в декабре 2023 года грузинский парламент принял поправки, в соответствии с которыми агентство молодежи, предварительно подчиненное министерству культуры, спорта и молодежи, теперь вошло в состав Министерства образования. В связи с этим изменениям также произошло переименование Министерства культуры и спорта Грузии, которое теперь носит название Министерство культуры и спорта.