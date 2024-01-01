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В Грузии переименовали одно из министерств

Грузия Материалы 1 января 2024 03:33 (UTC +04:00)
В Грузии переименовали одно из министерств

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - С начала января министерство образования и науки Грузии изменило свое название на министерство образования, науки и молодежи. Эти изменения были официально опубликованы на веб-сайте Законодательного вестника Грузии, передает Trend.

Отмечается, что в декабре 2023 года грузинский парламент принял поправки, в соответствии с которыми агентство молодежи, предварительно подчиненное министерству культуры, спорта и молодежи, теперь вошло в состав Министерства образования. В связи с этим изменениям также произошло переименование Министерства культуры и спорта Грузии, которое теперь носит название Министерство культуры и спорта.

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