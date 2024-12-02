Интеграция в ЕС - главный внешнеполитический приоритет - Ираклий Кобахидзе

БАКУ /Trend/ - Согласно правительственной программе, к 2028 году Грузия должна выполнить более 90% взятых обязательств в связи с ассоциацией с ЕС и свободной торговле, и эти обязательства обязательно будут выполнены.

Как сообщает Trend, об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

"Что касается внешней политики, то здесь, как вы знаете, у нас амбициозные планы и серьезные задачи. Главным внешнеполитическим приоритетом Грузии является интеграция в Евросоюз. Согласно нашей правительственной программе, к 2028 году Грузия должна выполнить более чем 90% взятых обязательств в связи с ассоциацией с ЕС и свободной торговле, и эти обязательства обязательно будут выполнены", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что также есть надежда на существенную перезагрузку отношений Грузии с Евросоюзом и США.

"На пути интеграции Грузии в Европу создавались искусственные препятствия. Был серьезный, грубый шантаж. Работа вместо шантажа – это наш подход, и мы обязательно должны продолжить путь в направлении, называемой полной интеграцией Грузии в Европейский Союз", - сказал премьер-министр.

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