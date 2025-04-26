Всемирный банк назвал прогнозы по росту ВВП Грузии на 2025-2026 годы
В последние годы Грузия демонстрировала высокий экономический рост, с двузначными показателями в 2021 и 2022 годах. Ожидается, что в ближайшие годы темпы роста немного замедлятся, однако прогноз остаётся положительным, что свидетельствует о сохранении экономической устойчивости.
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