Всемирный банк назвал прогнозы по росту ВВП Грузии на 2025-2026 годы

В последние годы Грузия демонстрировала высокий экономический рост, с двузначными показателями в 2021 и 2022 годах. Ожидается, что в ближайшие годы темпы роста немного замедлятся, однако прогноз остаётся положительным, что свидетельствует о сохранении экономической устойчивости.

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