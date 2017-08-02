В вагоне грузового поезда на вокзале в Китае прогремел взрыв

2 августа 2017 10:04 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в вагоне грузового поезда на вокзале в китайском городе Чунцин, в результате инцидента пострадали семь человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение полиции района Цяньцзян.

По информации полиции, товарный поезд прибыл на вокзал Чунцина из города Хуайхуа провинции Хунань. Взрыв произошел в ночь на среду около 02.20 по местному времени в пятом вагоне состава, в котором перевозились различные грузы, включая автозапчасти, медикаменты, косметические средства, батарейки, удобрения.

Среди пострадавших были сотрудники вокзала и несколько пассажиров, ожидавших своего поезда на платформе, все они были доставлены в больницу.

Информации о том, по какой причине произошел взрыв, пока не поступало. Правоохранительные органы начали расследование.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Поставки электроэнергии в Китай остановили из-за аварии в электросетях
В мире 1 августа 16:53
В Китае начался парад в честь основания Народной освободительной армии
Другие страны 30 июля 07:13
Трамп разочарован бездействием Китая по решению проблемы КНДР
США 30 июля 03:56
В Китае выпустили серию почтовых марок АрМИ-2017
В мире 28 июля 12:42
В Китае три человека погибли после нападения мужчины с ножом
Другие страны 27 июля 08:27
На китайском заводе произошла утечка газа
Другие страны 27 июля 07:33
В Китае около трех тысяч человек эвакуировали из-за наводнения
Другие страны 26 июля 08:56
Беларусь и Республика Корея проведут конкурс совместных научно-технических проектов
Беларусь 25 июля 15:48
В пригороде Пекина мужчина с ножницами напал на прохожих
Другие страны 23 июля 20:35
В китайском Гуанчжоу семь человек погибли из-за падения строительного крана
Другие страны 23 июля 07:03
В Шанхае при обрушении здания погибли пять человек
Другие страны 22 июля 09:20
В магазине на востоке Китая прогремел взрыв
В мире 21 июля 10:04
Более 226 тысяч человек эвакуировали на северо-востоке КНР из-за наводнения
Другие страны 21 июля 05:01
Кыргызстан и Китай обсудили возможные модели создания инвестиционного фонда
Кыргызстан 20 июля 15:58
Глава Палестины прервал визит в Китай
Другие страны 19 июля 19:16
Власти Китая проверяют корпорации одного из богатейших предпринимателей страны
Другие страны 17 июля 19:04
ВВП Китая во втором квартале 2017 года вырос на 6,9%
Бизнес 17 июля 07:09
В Китае ливни унесли жизни 18 человек
Другие страны 17 июля 04:58