Количество подозрений на холеру в Йемене превысило 500 тысяч случаев

14 августа 2017 14:20 (UTC+04:00)

Количество случаев подозрений на холеру в Йемене превысили 500 тысяч, порядка двух тысяч человек уже скончались от заболевания, передает ТАСС в понедельник со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с начала вспышки заболевания в апреле нынешнего года к 13 августа количество подозрений на холеру в Йемене составило 503 484 человека, из них 1975 человек скончалось от заболевания. Заражению подвергаются порядка пяти тысяч человек в сутки.

В организации отмечают, что несмотря на разрушенную систему здравоохранения в Йемене и отсутствие необходимых лекарств, почти 100% заболевших холерой, из тех, кто имеет доступ к медицинским услугам, выздоравливают. Однако 15 миллионов человек в стране до сих пор лишены доступа к лекарствам.

"Для спасения жизней в Йемене мы должны поддержать систему здравоохранения и особенно медицинских работников. Я призываю власти Йемена и всех в регионе и еще где-либо, кто может сыграть в этом роль, найти политическое решение этому конфликту", — прокомментировал ситуацию генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Azernews Newspaper
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