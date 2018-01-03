В Британии более 20 тысяч домов остались без света из-за шторма "Элеанор"

Шторм "Элеанор" привел к отключению от энергоснабжения более 20 тысяч домохозяйств в Великобритании и перебоям в работе железных дорог. Из-за штормового ветра, скорость которого достигает 45 метров в секунду, и дождей в некоторых регионах страны оказались затоплены улицы и подземные автостоянки, ветер валил деревья.

"Минувшей ночью наши ремонтные бригады работали в сложных условиях, мы восстановили энергоснабжение более чем 20 тысяч домовладений. Мы продолжаем получать сообщения о прекращении подачи энергии и реагируем на них как можно быстрее", — сообщила североирландская сетевая компания NIE Networks.

Обрыв линий электропередачи оставил без электричества несколько тысяч домов в центральной Англии. Сетевая компания Western Power Distribution намеревалась восстановить подачу энергии к полудню по местному времени, однако ее инженеры все еще работают на некоторых участках. Полностью энергоснабжение пострадавших от стихии планируется к 14.30.

Часть железнодорожных линий оказалась блокирована упавшими деревьями и предметами, унесенными сильным ветром от домов местных жителей. Администрация железных дорог попросила людей закрепить все находящиеся на задних дворах конструкции. Причиной обращения стали два произошедших в среду случая, когда пути и электроинфраструктура линий были блокированы прилетевшими дворовыми батутами.

"Трудно представить, что батут может прилететь к железной дороге по воздуху, но мы отметили уже два таких случая в одном районе. Это проблема, которая несет угрозу безопасности пассажиров. Мы просим всех закрепить все (находящиеся во дворах) предметы", — говорится в обращении представителя компании-оператора железных дорог в Британии Network Rail Марка Киллика.

Метеорологи отмечают, что страна еще какое-то время будет испытывать воздействие шторма, в некоторых районах пройдут ливни и грозы. Согласно прогнозам синоптиков, вторая половина дня будет ветреной, с дождями на севере и западе. На юге страны будет сухая погода, однако позже на юго-востоке пройдут дожди.

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