Последние заявления по КНДР помогут денуклеаризации - ООН

4 января 2018 23:34 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает, что последние заявления по Корейскому полуострову будут в итоге способствовать его разоружению. Так заместитель официального представителя генсека Фархан Хак прокомментировал сообщение о договоренности Южной Кореи и США не проводить военные учения в регионе во время Олимпиады, передает РИА Новости.

"Генеральный секретарь нацелен на то, чтобы все резолюции Совета Безопасности ООН по денуклеаризации Корейского полуострова выполнялись. В этом контексте он надеется, что последнее развитие проложит путь для выполнения данных резолюций через дипломатические инициативы. Разумеется, мы продолжим следить за развитием событий", - сказал Хак на брифинге в четверг.

Ранее в четверг агентство Ренхап сообщило, что главы Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп пришли к соглашению не проводить совместные военные учения в период зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Накануне Антониу Гутерреш приветствовал открытие канала связи между Южной Кореей и КНДР.

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