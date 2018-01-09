Ученые выяснили, что курение может спровоцировать тяжелые заболевания позвоночника

9 января 2018 20:08 (UTC+04:00)

Курение может способствовать развитию серьезных заболеваний позвоночника. К такому выводу пришли ученые шведского Университета Умео, сообщает во вторник газета Aftonbladet, передает ТАСС.

"Курение является фактором риска развития стеноза позвоночного канала в тяжелой форме, причем единственным выходом для пациентов с таким диагнозом становится хирургическая операция", - сообщил газете руководитель исследования профессор Аркан Сайед-Нур.

Упомянутое заболевание является довольно распространенным и может вызывать сильную боль в области поясницы, онемение в ногах, а также затруднения при ходьбе. Исследование шведских ученых показало, что у курильщиков эта болезнь встречается гораздо чаще по сравнению с некурящими.

Авторы изучили информацию о здоровье 332 тыс. шведских строителей в период с 1987 по 2017 годы. Среди участников исследования 1 623 человека (около 0.5%) страдали тяжелой формой стеноза поясничного отдела позвоночника. Ученые выяснили, что у заядлых курильщиков, которые выкуривают по меньшей мере 15 сигарет в день, риск заболевания спины увеличивается на 46%. У тех же, кто курит умеренно, меньше 15 сигарет в день, опасность заболеть на 31% больше по сравнению с некурящими.

Исследователи не только установили связь между сильной болью в пояснице и курением, но и выявили причину заболевания. Сотрудники Университета Умео пришли к выводу, что пагубное воздействие никотина затрудняет кровоснабжение спинномозгового канала позвоночника, что приводит к его сужению. Это в свою очередь вызывает сдавливание оболочек спинного мозга и нервных окончаний, исправить которое уже невозможно лекарственными препаратами. В таких случаях врачам приходится прибегать к хирургической операции, чтобы помочь пациенту.

Среди участников исследования 44% были некурящими, 16% - бывшими курильщиками, 26% курили умеренно и 14% были заядлыми курильщиками.

Самыми распространенными заболеваниями, которые медики связывают с курением, являются инфаркт и рак легких. Но в последнее время ученые все чаще проводят исследования, чтобы выявить связь ряда других заболеваний с воздействием никотина на здоровье человека.

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