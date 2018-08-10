Apple предложила использовать iPhone вместо паспорта

10 августа 2018 19:28 (UTC+04:00)

Компания Apple разработала защищенную технологию передачи данных, которая позволит использовать iPhone в качестве удостоверения личности. Ведомство по патентам и товарным знакам США уже зарегистрировало эту заявку, передает ТАСС со ссылкой на портал Apple Insider.

Передача данных будет осуществляться с помощью технологий RFID или NFC, безопасность которых обеспечит специальный протокол и сенсоры для опознавания лица и отпечатков пальцев (Face ID и Touch ID). Применение этих технологий позволяет записывать и фиксировать данные пользователей через радиосигнал.

В Apple считают, что концепция станет востребована в частных компаниях и государственных структурах. Например, при устройстве пропускных систем, прохождении паспортного или таможенного контроля.

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