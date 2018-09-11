Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Viber

Проблемы в работе мессенджера Viber наблюдаются у пользователей по всему миру во вторник, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает ТАСС.

Сбой произошел около 17:00 мск. Чаще других с проблемами в работе мессенджера сталкиваются пользователи из России, Белоруссии, Украины, Польши, Непала и ОАЭ. О сбоях также сообщают жители Франции, Германии, Венгрии, Италии, Великобритании, США и других стран.

В России на сбои больше всего жалуются пользователи из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска, Тюмени и Сургута.

Сообщившие о проблемах пользователи отмечают отсутствие соединения с мессенджером (52%), у 30% в Viber не отправляются сообщения, еще у 17% не отображается их статус.

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