Bloomberg прогнозирует дефицит какао

Мировой рынок какао в скором времени начнет испытывать дефицит объемом 50 тысяч метрических тонн в сезон, которому способствует, в том числе увеличивающееся потребление шоколада в России. Об этом в субботу сообщает ПРАЙМ со ссылкой на прогноз агентства Bloomberg.

"Мы ожидаем, что шоколадный рынок в России продолжит расти. Это, конечно, увеличивает спрос на какао бобы по всему миру", — приводит агентство слова менеджера швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut Массимо Гаравалья.

Согласно Bloomberg, за последние два года на мировом рынке какао происходило перепроизводство продукции, что оказывало давление на цены на какао, однако сейчас рынок ожидает "небольшой дефицит".

Агентство отмечает, что в 2017 году на первом месте по потреблению продуктов на основе какао находились жители Швейцарии, в расчете на одного жителя приходится 8,6 килограмма шоколада в год. Следом шли Австрия и Германия, где употребление шоколада достигало 8 и 7,7 килограмма в год соответственно, в то время как в России при расчете на одного человека потреблялось 4,8 килограмма.

Bloomberg также приводит данные проводящей маркетинговые исследования компании Nielsen Company, согласно которой темп роста потребления шоколадной продукции в России к апрелю 2018 года вырос на 9,2 процента, а в мире всего на 2,5 процента.

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