Почти всех жителей США можно "вычислить" через геномные базы данных

12 октября 2018 17:25 (UTC+04:00)

Израильские генетики провели любопытный "следственный эксперимент", показавший, что личность произвольного гражданина США можно установить по одному образцу ДНК в 60 процентах случаев, используя частные геномные базы данных. Их выводы были представлены в журнале Science, сообщает в пятницу РИА Новости.

"Можно сказать, что в ближайшем будущем геномные базы данных будут работать как "система GPS" для поисков анонимных обладателей той или иной ДНК. Роль координат в ней будут играть генеалогические древа, позволяющие находить тех или иных людей через их родственников даже в тех случаях, если они сами не проходили такие тесты", — рассказывает Янив Эрлих (Yaniv Erlich) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

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